Бензема обогнал Пушкаша и стал пятым в списке лучших бомбардиров в истории "Реал"

ТАСС, 19 июня. Французский нападающий Карим Бензема вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров мадридского "Реала" за всю его историю. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Opta.

"Реал" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу победил дома "Валенсию" со счетом 3:0. Игра прошла на резервном стадионе команды "Альфредо Ди Стефано", так как домашняя арена "Сантьяго Бернабеу" находится на реконструкции. Бензема отметился дублем (61-я и 86-я минуты), еще один гол в активе Марко Асенсио (74).

На счету 32-летнего французского нападающего теперь 243 гола в составе команды. Он обогнал венгра Ференца Пушкаша, который имеет в активе 242 забитых мяча. Лидирует в этом рейтинге Криштиану Роналду (450), вторым идет Рауль (323), третьим - Альфредо Ди Стефано (308), четвертым - Сантильяна (289).