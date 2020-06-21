Британская газета Daily Mail отметила игру вратаря "Ростова" Попова в матче против "Сочи"

ТАСС, 21 июня. Британское издание Daily Mail отметило игру 17-летнего вратаря "Ростова" Дениса Попова в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание.

В пятницу "Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1, это повторение самого крупного счета в истории чемпионатов России. Средний возраст игроков в заявке ростовского клуба составил 17,2 года, для всех игроков команды матч стал дебютным в РПЛ. Попов установил рекорд чемпионатов России, отразив 15 ударов по воротам, включая пенальти в исполнении Антона Заболотного, и был признан лучшим игроком встречи.

"Ребята здорово начали, так как именно они открыли счет в матче уже на первой минуте. Но очень скоро все встало на свои места. Несмотря на жуткий вечер, голкипер "Ростова" Денис Попов стал обладателем нового рекорда лиги по количеству отбитых ударов (15), а также отразил пенальти", - написали в издании.