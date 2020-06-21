Первый после связанной с коронавирусом паузы тур РПЛ завершится в воскресенье

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Программа 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье. При этом два матча из трех запланированных находятся под вопросом из-за случаев заражения коронавирусом в командах.

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Турнир после паузы, связанной с распространением коронавируса, возобновился в пятницу, а за два дня до этого случился инцидент с клубом "Ростов" - у шестерых игроков команды была выявлена коронавирусная инфекция, в результате чего клуб ушел на двухнедельный карантин. В связи с этим на гостевую игру против "Сочи", которая прошла 19 июня, отправились воспитанники клубной академии - средний возраст футболистов в заявке равнялся 17,2 года. Ростовчане проиграли в той встрече со счетом 1:10. Но на этом неприятные истории в РПЛ не закончились. В первой встрече воскресенья в столице Башкортостана должны встретиться "Уфа" и "Тамбов" (начало - 15:00 мск). В субботу в ряде СМИ появилась информация, что тест на коронавирус одного из игроков "Уфы" дал положительный результат. Президент "Тамбова" Арсен Габуев, комментируя эти сообщения, заявил ТАСС, что его команда готовится провести матч, а данных по поводу здоровья игроков команды-соперника у него нет.

После 22 туров команды находятся в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице чемпионата России - "Уфа" располагается на 10-м месте, набрав 27 очков, а "Тамбов" с 25 очками занимают 13-ю строчку. Во время трехмесячной паузы обе команды провели по одному товарищескому матчу, потерпев в них поражения - уфимцы уступили лидеру РПЛ петербургскому "Зениту" (0:1), а тамбовчане - московскому "Локомотиву" (0:1). В весенней части чемпионата России до начала паузы "Уфа" в трех матчах набрала два очка. Команда под руководством Вадима Евсеева сыграла вничью с "Зенитом" (0:0) и ЦСКА (0:0) и проиграла "Краснодару" (0:2). "Тамбов" весной до приостановки чемпионата сыграл вничью с "Рубином" (0:0), потерпел поражение от "Динамо" (0:1) и разгромил "Крылья Советов" (3:0). Официальной информации о том, в каком составе "Уфа" выйдет на игру, на данный момент нет. У "Тамбова" нет проблем с травмированными, но в воскресенье на поле не выйдут полузащитник Антон Килин и нападающий Георгий Мелкадзе, оба игрока гостевой команды пропустят встречу из-за перебора желтых карточек. Предстоящая встреча должна стать второй в истории противостояния команд. Первый матч, прошедший в Саранске на "Мордовия-Арене", завершился со счетом 3:0 в пользу тамбовчан. "Краснодар" - "Динамо" под вопросом Помимо матча "Уфа" - "Тамбов", нет ясности относительно игры между "Краснодаром" и московским "Динамо", которая должна начаться в 20:00 мск. В ряде СМИ появилась информация о том, что у нескольких игроков московской команды диагностирован коронавирус. Если клуб подтвердит эти сообщения, то команда должна уйти на карантин. В таком случае на игру с "Краснодаром" может отправиться молодежный состав бело-голубых, или же команды могут договориться о переносе встречи на резервную дату - 19 июля, который, в свою очередь, должна утвердить РПЛ.

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