Первый после связанной с коронавирусом паузы тур РПЛ завершится в воскресенье

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Программа 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье. При этом два матча из трех запланированных находятся под вопросом из-за случаев заражения коронавирусом в командах.
Турнир после паузы, связанной с распространением коронавируса, возобновился в пятницу, а за два дня до этого случился инцидент с клубом "Ростов" - у шестерых игроков команды была выявлена коронавирусная инфекция, в результате чего клуб ушел на двухнедельный карантин. В связи с этим на гостевую игру против "Сочи", которая прошла 19 июня, отправились воспитанники клубной академии - средний возраст футболистов в заявке равнялся 17,2 года. Ростовчане проиграли в той встрече со счетом 1:10. Но на этом неприятные истории в РПЛ не закончились.
В первой встрече воскресенья в столице Башкортостана должны встретиться "Уфа" и "Тамбов" (начало - 15:00 мск). В субботу в ряде СМИ появилась информация, что тест на коронавирус одного из игроков "Уфы" дал положительный результат. Президент "Тамбова" Арсен Габуев, комментируя эти сообщения, заявил ТАСС, что его команда готовится провести матч, а данных по поводу здоровья игроков команды-соперника у него нет.
После 22 туров команды находятся в непосредственной близости друг от друга в турнирной таблице чемпионата России - "Уфа" располагается на 10-м месте, набрав 27 очков, а "Тамбов" с 25 очками занимают 13-ю строчку. Во время трехмесячной паузы обе команды провели по одному товарищескому матчу, потерпев в них поражения - уфимцы уступили лидеру РПЛ петербургскому "Зениту" (0:1), а тамбовчане - московскому "Локомотиву" (0:1).
В весенней части чемпионата России до начала паузы "Уфа" в трех матчах набрала два очка. Команда под руководством Вадима Евсеева сыграла вничью с "Зенитом" (0:0) и ЦСКА (0:0) и проиграла "Краснодару" (0:2). "Тамбов" весной до приостановки чемпионата сыграл вничью с "Рубином" (0:0), потерпел поражение от "Динамо" (0:1) и разгромил "Крылья Советов" (3:0).
Официальной информации о том, в каком составе "Уфа" выйдет на игру, на данный момент нет. У "Тамбова" нет проблем с травмированными, но в воскресенье на поле не выйдут полузащитник Антон Килин и нападающий Георгий Мелкадзе, оба игрока гостевой команды пропустят встречу из-за перебора желтых карточек. Предстоящая встреча должна стать второй в истории противостояния команд. Первый матч, прошедший в Саранске на "Мордовия-Арене", завершился со счетом 3:0 в пользу тамбовчан.
"Краснодар" - "Динамо" под вопросом
Помимо матча "Уфа" - "Тамбов", нет ясности относительно игры между "Краснодаром" и московским "Динамо", которая должна начаться в 20:00 мск. В ряде СМИ появилась информация о том, что у нескольких игроков московской команды диагностирован коронавирус. Если клуб подтвердит эти сообщения, то команда должна уйти на карантин. В таком случае на игру с "Краснодаром" может отправиться молодежный состав бело-голубых, или же команды могут договориться о переносе встречи на резервную дату - 19 июля, который, в свою очередь, должна утвердить РПЛ.
В случае с игрой в Сочи второй вариант не рассматривался, поскольку принципиальной позицией принимающего клуба было проведение игры именно 19 июня. Официальной информации о судьбе матча "Краснодар" - "Динамо" пока нет. До ухода на паузу "Динамо" весной проиграло "Спартаку" (0:2) и победило "Тамбов" (1:0) и грозненский "Ахмат" (3:2), "Краснодар" обыграл "Уфу" (2:0) и "Спартак" (1:0) и проиграл "Сочи" (0:2). В турнирной таблице краснодарский клуб занимает третье место, имея в активе 41 очко после 22 матчей, "Динамо" располагается на седьмой строчке с 30 очками в 22 играх.
В еще одном матче воскресенья идущий на втором месте в турнирной таблице "Локомотив" в Москве на "РЖД-Арене" примет располагающийся на 15-й строчке "Оренбург". Эта игра станет для железнодорожников первой официальной под руководством нового главного тренера Марко Николича. 40-летний серб сменил на этом посту 73-летнего Юрия Семина, с которым руководство клуба решило не продлевать контракт.
Во время приостановки чемпионата "Локомотив" провел два товарищеских матча, в которых обыграл "Тамбов" (1:0) и сыграл вничью с "Динамо" (1:1). "Оренбург" не проводил контрольных встреч и готовился к рестарту сезона на клубной базе. В весенней части турнира "Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) и обыграл "Ахмат" (1:0) с "Ростовом" (3:1). Оренбуржцы сыграли вничью с "Крыльями Советов" (1:1), обыграли тульский "Арсенал" (2:0) и уступили "Спартаку" (1:3) и "Сочи" (1:5, перенесенная игра 18-го тура).
В составе хозяев встречу пропустят нападающие Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан - первый продолжает восстановление от травмы, а второй в индивидуальном порядке тренируется после выздоровления от коронавирусной инфекции. Во время паузы железнодорожников покинул чемпион мира 2014 года немец Бенедикт Хёведес, который договорился с клубом о расторжении контракта. У гостей единственной потерей является защитник Сергей Семенов, который пропустит встречу из-за дисквалификации.