Юрий Семин высказался на тему переноса футбольных матчей по причине COVID-19

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин считает, что невозможно достигнуть единства мнений по вопросу целесообразности переноса матчей чемпионата России в связи с обнаружением у футболистов коронавируса. Об этом он заявил ТАСС.

"Краснодар" согласился перенести на 19 июля ближайший матч чемпионата России с "Динамо" в связи со вспышкой коронавируса в московской команде. Другой клуб премьер-лиги "Сочи" в схожей ситуации не пошел навстречу "Ростову", который в пятницу был вынужден выставить на игру футболистов 2000-х годов рождения. В итоге игра завершилась разгромом - 10:1 в пользу "Сочи".

"Мне сложно говорить на эту тему, поскольку я всей ситуации не знаю. Но федерация футбола (Российский футбольный союз - прим. ТАСС), думаю, разберется и найдет правильное для всех решение", - сказал Семин.

"Есть руководящая организация, которая проводит чемпионат и за все отвечает, она и принимает решение. Если решение будут принимать все, то и единства никогда не найдешь. А в нестандартных ситуациях всегда будут недовольные", - добавил он.

Коронавирус обнаружен у трех игроков "Динамо" - Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Весь клуб, помимо троих зараженных, в субботу повторно сдал тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными.

Чемпионат России 19 июня возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.