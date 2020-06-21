Евсеев считает, что удаление у "Тамбова" плохо сказалось на игре "Уфы" в матче РПЛ

УФА, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев считает, что после удаления у "Тамбова" в матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) его команда стала играть хуже. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Встреча "Уфы" и "Тамбова" прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:1. На 36-й минуте за разговоры с главным арбитром был удален защитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили.

"Я бы не сказал, что мы выдали два разных тайма, просто можно разделить игру на до и после удаления, - сказал Евсеев. - Мы не использовали свои моменты, поэтому такая нервная концовка. Мы могли при счете 1:0 забивать, когда попали в штангу, но удаление повлияло на нас не в лучшую сторону. Мы стали медленно играть, медленно двигать мяч, злоупотреблять теми действиями, которые не свойственны игрокам на разных позициях".

Данный матч стал первым для обеих команд после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Согласно регламенту РПЛ на оставшуюся часть сезона, клубы могут делать пять замен в матчах. "Пять замен помогли нам, мы смогли где-то игроков, которые подсели, заменить, вообще игра получилась скомканная, три месяца не играли, не знали кто в каком состоянии, где-то игрового ритма нам не хватило, где-то физических действий игроков группы атаки, - добавил Евсеев. - Мы с этим справились, и замены, которые мы сделали, нам помогли".