Новиков: РПЛ и РФС рассматривают вопрос о допуске к матчам незараженных игроков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривают вопрос о допуске к участию в матчах сезона-2019/20 игроков с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
Ранее в воскресенье РФС объявил о переносе матча 23-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо" с 21 июня на 19 июля из-за наличия у московского клуба трех игроков, инфицированных коронавирусом, решение было принято на основании договоренностей между клубами. Коронавирус обнаружен у Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.
"Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, тесты которых показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день, - сказал Новиков. - Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших, насколько я понимаю, возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и РФС. Нас спросили о мнении по данному вопросу. Думаю, что Динамо поддержало бы такой шаг, он выглядит логично".
В следующем туре чемпионата России бело-голубые примут московский ЦСКА. Если регламент по проведению матчей чемпионата и Кубка России не будет смягчен, против ЦСКА 27 июня бело-голубые не смогут сыграть основным составом. На момент матча против "Сочи" (1 июля) ограничения будут сняты. Смягчение регламента может быть принято только по согласованию с Роспотребнадзором.
В пятницу в матче 23-го тура "Сочи" разгромил "Ростов" (10:1). Средний возраст игроков заявки "Ростова" стал самым низким в истории РПЛ (17,2 года). Клуб был вынужден отправить на матч игроков академии из-за шести случаев заражения среди футболистов основной команды, которая, как и молодежный состав, была отправлена на карантин. В четверг генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что матч мог быть перенесен на 19 июля при согласии обоих клубов, но "Сочи" отказался от переноса.