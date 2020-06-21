Новиков: РПЛ и РФС рассматривают вопрос о допуске к матчам незараженных игроков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривают вопрос о допуске к участию в матчах сезона-2019/20 игроков с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Ранее в воскресенье РФС объявил о переносе матча 23-го тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо" с 21 июня на 19 июля из-за наличия у московского клуба трех игроков, инфицированных коронавирусом, решение было принято на основании договоренностей между клубами. Коронавирус обнаружен у Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Все трое отправлены на двухнедельный карантин. Остальные игроки, а также тренерский штаб и персонал клуба с субботы находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме.

"Сейчас многие говорят о том, что приемлемым решением было бы разрешить играть тем футболистам, тесты которых показывают отрицательные результаты, ведь проверяются команды чуть ли не каждый день, - сказал Новиков. - Клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших, насколько я понимаю, возможность применения такого формата обсуждается в РПЛ и РФС. Нас спросили о мнении по данному вопросу. Думаю, что Динамо поддержало бы такой шаг, он выглядит логично".