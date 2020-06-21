"Ливерпуль" в третий раз в сезоне не смог победить в игре АПЛ, сыграв вничью с "Эвертоном"

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах остался на скамейке запасных, на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Салах находится не в лучшей физической форме. Матчи "Ливерпуля" и "Эвертона" традиционно носят название "мерсисайдское дерби", оба клуба базируются в Ливерпуле, столице английского графства Мерсисайд.

"Ливерпуль" не проигрывает "Эвертону" на протяжении 22 матчей во всех турнирах, что является повторением лучшего результата "Ливерпуля" в матчах против одной команды. В период с 1981 по 1992 год "Ливерпуль" также 22 матча подряд не проигрывал "Астон Вилле". В последний раз "Эвертон" выиграл у "Ливерпуля" 17 октября 2010 года (домашняя победа со счетом 3:0). Четыре из последних шести матчей "Эвертона" и "Ливерпуля" на "Гудисон Парке" (домашняя арена "Эвертона") завершились нулевой ничьей.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 83 очка, на втором месте находится "Манчестер Сити" (60 очков, 29 матчей), "Эвертон" поднялся на 12-е место, имея в активе 38 очков. Для досрочного оформления чемпионства "Ливерпулю" необходимо набрать пять очков (первым показателем при равенстве очков в турнирной таблице является разность забитых и пропущенных мячей). Ближайший матч "Манчестер Сити" проведет дома против "Бёрнли" в понедельник.