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Футбол в Англии

"Ливерпуль" в третий раз в сезоне не смог победить в игре АПЛ, сыграв вничью с "Эвертоном"

Для досрочного завоевания чемпионства в оставшихся восьми турах "Ливерпулю" необходимо набрать пять очков
Описание
© EPA-EFE/SHAUN BOTTERILL

ТАСС, 21 июня. "Ливерпуль" в гостях сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 0:0 в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах остался на скамейке запасных, на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Салах находится не в лучшей физической форме. Матчи "Ливерпуля" и "Эвертона" традиционно носят название "мерсисайдское дерби", оба клуба базируются в Ливерпуле, столице английского графства Мерсисайд.

"Ливерпуль" не проигрывает "Эвертону" на протяжении 22 матчей во всех турнирах, что является повторением лучшего результата "Ливерпуля" в матчах против одной команды. В период с 1981 по 1992 год "Ливерпуль" также 22 матча подряд не проигрывал "Астон Вилле". В последний раз "Эвертон" выиграл у "Ливерпуля" 17 октября 2010 года (домашняя победа со счетом 3:0). Четыре из последних шести матчей "Эвертона" и "Ливерпуля" на "Гудисон Парке" (домашняя арена "Эвертона") завершились нулевой ничьей.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 83 очка, на втором месте находится "Манчестер Сити" (60 очков, 29 матчей), "Эвертон" поднялся на 12-е место, имея в активе 38 очков. Для досрочного оформления чемпионства "Ливерпулю" необходимо набрать пять очков (первым показателем при равенстве очков в турнирной таблице является разность забитых и пропущенных мячей). Ближайший матч "Манчестер Сити" проведет дома против "Бёрнли" в понедельник.

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В следующем туре подопечные Клоппа 24 июня примут "Кристал Пэлас", "Эвертон" в этот же день в гостях сыграет с "Норвичем".

Также в воскресенье "Ньюкасл" в большинстве разгромил "Шеффилд Юнайтед" (3:0), а "Челси" на выезде одержал волевую победу над "Астон Виллой" (2:1).

Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня, первым 16 мая вернулся чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновится 20 июня. Первые матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги прошли в пятницу. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль30272166-2183
2Манчестер Сити29193771-3160
3Лестер30166859-2954
4Челси30156953-4051
5Манчестер Юнайтед301210845-3146
6Вулверхэмптон301113643-3446
7Шеффилд Юнайтед301111830-2844
8Тоттенхэм301191048-4142
9Кристал Пэлас301191028-3242
10Арсенал30913841-4140
11Бёрнли291161234-4039
12Эвертон301081237-4638
13Ньюкасл301081228-4138
14Саутгемптон301141538-5237
15Брайтон307111234-4132
16Уотфорд306101427-4428
17Вест Хэм30761735-5227
18Борнмут30761729-4927
19Астон Вилла30751835-5826
20Норвич30561925-5521

 

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