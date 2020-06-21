"Ливерпуль" в третий раз в сезоне не смог победить в игре АПЛ, сыграв вничью с "Эвертоном"

ТАСС, 21 июня. "Ливерпуль" в гостях сыграл вничью с "Эвертоном" со счетом 0:0 в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах остался на скамейке запасных, на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Салах находится не в лучшей физической форме. Матчи "Ливерпуля" и "Эвертона" традиционно носят название "мерсисайдское дерби", оба клуба базируются в Ливерпуле, столице английского графства Мерсисайд.
"Ливерпуль" не проигрывает "Эвертону" на протяжении 22 матчей во всех турнирах, что является повторением лучшего результата "Ливерпуля" в матчах против одной команды. В период с 1981 по 1992 год "Ливерпуль" также 22 матча подряд не проигрывал "Астон Вилле". В последний раз "Эвертон" выиграл у "Ливерпуля" 17 октября 2010 года (домашняя победа со счетом 3:0). Четыре из последних шести матчей "Эвертона" и "Ливерпуля" на "Гудисон Парке" (домашняя арена "Эвертона") завершились нулевой ничьей.
"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 83 очка, на втором месте находится "Манчестер Сити" (60 очков, 29 матчей), "Эвертон" поднялся на 12-е место, имея в активе 38 очков. Для досрочного оформления чемпионства "Ливерпулю" необходимо набрать пять очков (первым показателем при равенстве очков в турнирной таблице является разность забитых и пропущенных мячей). Ближайший матч "Манчестер Сити" проведет дома против "Бёрнли" в понедельник.
В следующем туре подопечные Клоппа 24 июня примут "Кристал Пэлас", "Эвертон" в этот же день в гостях сыграет с "Норвичем".
Также в воскресенье "Ньюкасл" в большинстве разгромил "Шеффилд Юнайтед" (3:0), а "Челси" на выезде одержал волевую победу над "Астон Виллой" (2:1).
Чемпионат Англии возобновился третьим из пяти ведущих европейских первенств 17 июня, первым 16 мая вернулся чемпионат Германии, с 11 июня проводятся матчи первенства Испании, чемпионат Италии возобновится 20 июня. Первые матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги прошли в пятницу. Все матчи чемпионата Англии проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|30
|27
|2
|1
|66-21
|83
|2
|Манчестер Сити
|29
|19
|3
|7
|71-31
|60
|3
|Лестер
|30
|16
|6
|8
|59-29
|54
|4
|Челси
|30
|15
|6
|9
|53-40
|51
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|12
|10
|8
|45-31
|46
|6
|Вулверхэмптон
|30
|11
|13
|6
|43-34
|46
|7
|Шеффилд Юнайтед
|30
|11
|11
|8
|30-28
|44
|8
|Тоттенхэм
|30
|11
|9
|10
|48-41
|42
|9
|Кристал Пэлас
|30
|11
|9
|10
|28-32
|42
|10
|Арсенал
|30
|9
|13
|8
|41-41
|40
|11
|Бёрнли
|29
|11
|6
|12
|34-40
|39
|12
|Эвертон
|30
|10
|8
|12
|37-46
|38
|13
|Ньюкасл
|30
|10
|8
|12
|28-41
|38
|14
|Саутгемптон
|30
|11
|4
|15
|38-52
|37
|15
|Брайтон
|30
|7
|11
|12
|34-41
|32
|16
|Уотфорд
|30
|6
|10
|14
|27-44
|28
|17
|Вест Хэм
|30
|7
|6
|17
|35-52
|27
|18
|Борнмут
|30
|7
|6
|17
|29-49
|27
|19
|Астон Вилла
|30
|7
|5
|18
|35-58
|26
|20
|Норвич
|30
|5
|6
|19
|25-55
|21