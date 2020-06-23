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Летние олимпийские виды спорта

Аверины выступят на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике 28 июня

Соревнования пройдут в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Арина и Дина Аверины Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Арина и Дина Аверины
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины 28 июня примут участие в международном онлайн-турнире, организатором которого является Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом сообщила ТАСС президент ВФХГ и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

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"Онлайн-турнир по художественной гимнастике пройдет 28 июня, наши гимнастки будут выступать во дворце в "Лужниках". В соревнованиях примут участие команды Израиля, Узбекистана, России, Киргизии и, возможно, Японии. Спортсменки будут бороться за первые места как в личном турнире, так и в групповых упражнениях. В соревнованиях примут участие практически все сильнейшие наши гимнастки, в том числе сестры Аверины", - сказала Винер-Усманова.

Иностранные сборные будут также выступать на своих домашних аренах и транслировать выступления в прямом эфире.

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