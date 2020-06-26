Определен состав сборной России по художественной гимнастике на онлайн-турнир 28 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Многократные чемпионы мира и Европы Арина и Дина Аверины, а также Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова и Дарья Трубникова вошли в окончательный состав сборной России по художественной гимнастике на онлайн-турнир, который пройдет 28 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

Как сообщила ранее ТАСС президент ВФХГ и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова, российские гимнастки 28 июня будут выступать во Дворце художественной гимнастики, который находится в "Лужниках", иностранные сборные будут также выступать на своих домашних аренах и транслировать выступления в прямом эфире. Ожидается, что вместе с командой России в турнире примут участие гимнастки из Израиля, Узбекистана, Киргизии. Есть вероятность, что к ним присоединятся и японки.

"В состав команды вошли Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко Лала, Арина Аверина и Дина Аверина. В юниорских соревнованиях выступят Мария Борисова, Алина Протасова, Софья Никеева, Анна Попова, Александра Скубова и Диана Симошина", - сообщила сотрудник пресс-службы ВФХГ.

"В групповых упражнениях Россия выступит двумя составами: сеньорки и второй состав. Фамилии участниц станут известны позднее", - добавила собеседница ТАСС.