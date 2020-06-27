Хусаинов: судья принял верные решения, не засчитав голы "Спартака" в ворота "Уфы"

Соболев забил мяч на 88-й минуте, но гол был отменен из-за того, что защитник "Спартака" Самуэль Жиго находился в офсайде. Безбородов прибег к помощи системы видеоассистента рефери (VAR) в этом моменте. Встреча завершилась со счетом 0:0.

"По голу, который был отменен, очень хорошо показали на повторах позицию Жиго. И хорошо показали со спины удар Соболева, - сказал Хусаинов. - Удар у него не получился, но в тот момент, когда Соболев касался мяча, Жиго полностью перекрывал обзор голкиперу "Уфы" Беленову. Мало того, что перекрывал, он еще находился в офсайде, использовал свое положение".

"Арбитр поступил совершенно правильно, по правилам игры. Жиго находился по направлению удара и полностью перекрывал обзор вратарю, это очевидно", - добавил собеседник ТАСС.

В компенсированное время арбитры также прибегли к помощи VAR, чтобы рассмотреть момент в котором голкипер "Уфы" Александр Беленов остановил мяч на линии ворот. "В этом эпизоде Беленов парировал мяч, и лежа начал его подтягивать. Гол засчитывается тогда, когда полностью проекция мяча не пересекается с линией ворот. Если сверху поставить камеру, то это видно", - пояснил Хусаинов.

"Если есть просвет между крайней линией ворот и мячом, хотя бы 1-2 миллиметра, то это гол. А тут отлично все показали. Да, вратарь подтянул мяч, но около пяти сантиметров мяча были над линией ворот. VAR отработал прекрасно, все справедливо", - отметил собеседник ТАСС.

В турнирной таблице столичная команда занимает шестое место, набрав 32 очка, "Уфа" располагается на седьмой строчке, имея в активе 31 очко. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 30 июня в гостях сыграют с ЦСКА, уфимский клуб днем позднее примет казанский "Рубин".