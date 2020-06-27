Гендиректор "Уфы": футболистов не нужно было дополнительно настраивать на "Спартак"

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Уфы" не нуждались в дополнительной мотивации перед матчем со "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В субботу "Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" со счетом 0:0 в Москве в 24-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. В матче первого круга "Уфа" 20 сентября выиграла дома со счетом 1:0.

"Мы со всеми лидерами играем хорошо. "Спартак" всегда очень большой раздражитель, настраивать команду не надо. Ничья со "Спартаком" на выезде - это всегда отличный результат, дома же мы выиграли. Четыре очка со "Спартаком" в этом сезоне - это достойно. Мне кажется, была ничейная игра, ребята выполнили установку, и у нас, и у "Спартака" были моменты. Да, может, игра получилась скучноватой, но в конце она всех взбудоражила", - сказал Газизов.

В концовке матча арбитр не засчитал два гола "Спартака" после использования системы видеоассистента рефери. В первом эпизоде был зафиксирован офсайд. По итогам просмотра второго эпизода судья счел, что мяч не пересек полностью линию ворот, находясь в руках голкипера.

"Все было видно на видео. В первом эпизоде игрок соперника мешал нашему вратарю, а во втором мяч не пересек линию ворот", - отметил Газизов.