Онлайн-турнир по художественной гимнастике с участием сестер Авериных пройдет без зрителей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские гимнастки будут выступать на онлайн-турнире в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в воскресенье без зрительской поддержки с трибун. Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

В международном онлайн-турнире примут участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Как сообщила ранее ТАСС президент ВФХГ и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова, иностранные сборные будут также выступать на своих домашних аренах и транслировать выступления в прямом эфире.

"Из-за пандемии коронавируса зрители в Дворец гимнастики допущены не будут", - сообщил ТАСС по телефону представитель ВФХГ.

В онлайн-турнире гимнастки будут бороться за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях (с пятью мячами). Спортсменки сделают по два упражнения, в многоборье первенство разыгрываться не будет. В групповых упражнениях примут участие три команды: основной и второй составы сборной России, а также сборная Узбекистана. В личных состязаниях примут участие 27 спортсменок, из которых 12 - юниорки.

В состав сборной России вошли Анастасия Гузенкова, Дарья Трубникова, Лала Крамаренко, Арина и Дины Аверины. В юниорских соревнованиях выступят Мария Борисова, Алина Протасова, Софья Никеева, Анна Попова, Александра Скубова и Диана Симошина. Арина Аверина выступит в упражнениях с мячом и обручем, Дина Аверина - с обручем, Крамаренко - с булавами и обручем, Гузенкова - с лентой и булавами, Трубникова - с мячом и булавами.