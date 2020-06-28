Винер-Усманова надеется, что в следующем онлайн-турнире гимнасток выступит больше участниц

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следующий онлайн-турнир по художественной гимнастике должен быть более представительным по своему составу. Об этом заявила в обращении к участницам стартовавших в воскресенье соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

В международном онлайн-турнире принимают участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Команды Израиля и Узбекистана в групповых упражнениях выступают на своих домашних аренах, их выступление транслируется в прямом эфире. На московский ковер выходят спортсменки России и Киргизии (личное первенство). Из-за пандемии коронавируса зрители в Дворец гимнастики не были допущены.

"На сегодняшний день у нас участвуют четыре сборные, но надеюсь, что в следующий раз у нас будет большое представительство стран и Европы, и всего мира, - сказала Винер-Усманова. - Все были в условиях карантина, и мы в том числе, но теперь мы наконец-то вышли на тренировки и соревнования. Эти соревнования, я думаю, будут проводиться теперь чаще. Во всяком случае, у маленьких деток они проводились уже давно, но сборные еще в таком формате не выступали".

"Программы будут выполнены не целиком, у нас все делают только по одному-два вида, но и этого достаточно, потому что прошло слишком мало времени. Дай бог, чтобы все закончилось, чтобы мы могли тренироваться, чтобы вы были здоровы, береглись, тренировались и входили в сборную. Весь мир может видеть вас, прекрасных гимнасток", - добавила главный тренер сборной России.

Среди участниц турнира - сильнейшие гимнастки мира, в том числе россиянки Дина и Арина Аверины, а также израильтянка Линой Ашрам.