Москва в феврале 2021 года примет этап Кубка мира по натурбану

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение о проведении в Москве в феврале 2021 года этапа Кубка мира по натурбану. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

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"Международная федерация приняла решение о проведении в Москве с 19 по 21 февраля этапа Кубка мира по натурбану", - сказал Тюрин.

Международные соревнования по натурбану (неолимпийской дисциплине санного спорта) проводятся на московских Воробьевых горах на протяжении нескольких последних лет.

В феврале 2020 года столица России принимала чемпионат Европы по натурбану. Сборная России заняла тогда третье место в медальном зачете, выиграв три серебряных и одну бронзовую награду. Первыми стали итальянцы (3-0-2), вторыми - австрийцы (1-1-1).

Медали в копилку команды принесли Екатерина Лаврентьева и Александр Егоров (оба - серебро в личных гонках), Павел Поршнев и Иван Лазарев (серебро в двойках). Россияне также выиграли бронзу в командной гонке (Лаврентьева, Егоров, Алексей Мартьянов).