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Футбол в России

Семак положительно оценил игру защитника "Зенита" Ракицкого в матче РПЛ с "Тамбовом"

"Тамбов" забил "Зениту" мяч с пенальти, который назначен за нарушение Ракицкого
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Украинский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий выкладывался на сто процентов в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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В среду "Зенит" в гостях обыграл "Тамбов" со счетом 2:1, единственный гол тамбовская команда забила с пенальти, который был назначен за нарушение Ракицкого.

"Оцениваю игру Ракицкого и всей команды положительно, все, кто выходит на поле, выкладываются на сто процентов, - сказал Семак. - Неплохо начали эту часть сезона, неплохо начали этот матч, но во втором тайме немного просели. Мы готовились исключительно к "Тамбову", сегодня играли те, кто лучше и сильнее на данный момент. Нам нужно побеждать, а не думать о ротации".

В понедельник Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза во второй раз оштрафовал иранского нападающего "Зенита" Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования, форвард также был наказан клубом. В матче с "Тамбовом" Азмун стал автором первого гола. "Самые лучшие санкции для Азмуна - выпустить на поле и позволить ему доказать, что он нужен команде", - добавил главный тренер "Зенита".

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков в 25 матчах. Петербургский клуб может досрочно гарантировать себе победу в чемпионате страны в воскресенье, если победит в гостях "Краснодар" в матче 26-го тура РПЛ, а московский "Локомотив", идущий вторым в таблице, не выиграет дома у "Сочи".

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