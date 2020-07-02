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Зимние олимпийские виды спорта

Якушев в случае избрания Майгурова главой СБР возглавит попечительский совет организации

Внеочередная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках
Член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев Михаил Климентьев/ТАСС
Описание
Член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев
© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля./ТАСС/. Член правления Союза биатлонистов России (СБР), министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в случае избрания на пост президента СБР трехкратного чемпиона мира Виктора Майгурова возглавит попечительский совет организации. Об этом Майгуров заявил на пресс-конференции.

Внеочередная конференция СБР состоится 11 июля в подмосковных Химках. Помимо Майгурова на пост главы СБР претендует действующий президент организации, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

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"Предполагается создание попечительского совета, о чем говорилось еще два года назад, но так до сих пор и не произошло. Владимир Владимирович Якушев поддержал меня на прошлых выборах, он и сейчас готов возглавить попечительский совет, пригласить туда губернаторов регионов, которые активно развивают вид спорт и пригласить партнеров, которые бы помогали нам формировать бюджет организации. Бюджет не выживания, а бюджет развития", - сказал Майгуров.

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

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