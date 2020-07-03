Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова, - сказал Матыцин. - Не стало выдающегося тренера, мудрого наставника, воспитавшего многих чемпионов по боевому самбо и борьбе. Всю свою жизнь Абдулманап Нурмагомедов посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единоборствами, благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах добился его сын Хабиб Нурмагомедов. Хочу пожелать семье Абдулманапа Магомедовича мужества и стойкости, чтобы перенести эту тяжелую утрату".

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.