{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова

По словам министра спорта, Нурмагомедов всю свою жизнь посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единоборствами
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Его комментарий приводит пресс-служба Минспорта РФ.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу.

На эту тему
"Он был примером для молодежи". Спортивный мир скорбит по Абдулманапу Нурмагомедову

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова, - сказал Матыцин. - Не стало выдающегося тренера, мудрого наставника, воспитавшего многих чемпионов по боевому самбо и борьбе. Всю свою жизнь Абдулманап Нурмагомедов посвятил подготовке спортсменов высокого класса и популяризации занятий спортивными единоборствами, благодаря ему огромных успехов в смешанных боевых искусствах добился его сын Хабиб Нурмагомедов. Хочу пожелать семье Абдулманапа Магомедовича мужества и стойкости, чтобы перенести эту тяжелую утрату".

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Теги
РоссияММАМатыцин, Олег Васильевич
Кризис в российской легкой атлетике
Юрченко заявил, что глубоко разочарован позицией World Athletics в отношении ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики назвал отказ в выдаче нейтрального статуса тяжелейшим ударом по спортсменам
Читать полностью