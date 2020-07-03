Александр Медведев: ЦСКА абсолютно заслуженно признан чемпионом России по хоккею

ФХР в пятницу приняла решение признать ЦСКА чемпионом страны сезона-2019/20. СКА и казанский "Ак Барс" разделили второе место, так как набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате и прошли во второй раунд плей-офф. Бронзовые медали чемпионата России достались московскому "Динамо".

"Если брать на примере чемпионатов по другим видам спорта, то в некоторых из них был определен чемпион, а где-то не был. Но я считаю, что оставлять без чемпиона неправильно, тем более, что регулярный чемпионат в хоккее был доигран. В баскетболе чемпион не был определен, но там и регулярный чемпионат команды не доиграли до конца. А здесь победитель Кубка континента назван чемпионом России", - отметил Медведев.

"Хоть чемпионом стал и не СКА, я считаю, что это правильно. ЦСКА стал чемпионом России абсолютно заслуженно", - добавил собеседник агентства.

КХЛ проводится с сезона-2008/09, с тех пор чемпионом России становится лучшая российская команда по итогам Кубка Гагарина, в сезоне-2014/15 чемпионом страны стал победитель регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА в третий раз стал чемпионом России по хоккею, ранее он завоевывал титул в сезоне-2014/15 и сезоне-2018/19, когда впервые выиграл Кубок Гагарина. Еще 32 раза армейцы выигрывали чемпионат СССР, 12 раз - Кубок СССР.