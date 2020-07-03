Глава WADA заявил, что уважает решение World Athletics по российским спортсменам

В четверг World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам, так как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф в размере $5 млн.

"Как бывший спортсмен, я полностью понимаю разочарование и гнев атлетов, но я уважаю решение World Athletics. WADA не имеет ничего общего с решением. Однако мы убеждены, что России необходимо изменить свою спортивную культуру. Не секрет, что я поддерживаю единогласное решение нашего исполкома по России", - сказал Банька.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.