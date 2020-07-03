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Кризис в российской легкой атлетике

Глава WADA заявил, что уважает решение World Athletics по российским спортсменам

World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским атлетам, так как ВФЛА не выплатила штраф в размере $5 млн
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 3 июля. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что с уважением отнесся к решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу выдачи нейтральных статусов российским атлетам. Комментарий Баньки приводит немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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В четверг World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам, так как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф в размере $5 млн.

"Как бывший спортсмен, я полностью понимаю разочарование и гнев атлетов, но я уважаю решение World Athletics. WADA не имеет ничего общего с решением. Однако мы убеждены, что России необходимо изменить свою спортивную культуру. Не секрет, что я поддерживаю единогласное решение нашего исполкома по России", - сказал Банька.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.

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Кризис в российской легкой атлетикеБанька, Витольд
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