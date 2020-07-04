Хэмилтон стал лучшим в третьей практике австрийского этапа "Формулы-1"

Лучшее время британца на круге составило 1 минуту 4,130 секунды. Второй результат показал еще один пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас (отставание 0,147 секунды), третий - нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+0,283). Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", стал 14-м (+1,160), его партнер по команде француз Пьер Гасли - 9-й (+0,819). В середине практики тренировочная сессия на несколько минут была прервана из-за аварии канадского пилота "Уильямса" Николаса Латифи, который вылетел на первом повороте трассы.

ТАСС, 4 июля. Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", показал лучшее время в третьей практике стартового этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на трассе в австрийском Шпильберге.

Позднее в субботу пройдет квалификация (начало - 16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13-15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут австрийский Шпильберг (3-5 июля и 10-12 июля) и британский Сильверстоун (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), также Гран-при состоятся в Будапеште (17-19 июля), Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).

В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15-18 гонок. Гран-при России в Сочи в первоначальном варианте календаря планировалось организовать с 25 по 27 сентября. При этом британские СМИ сообщали, что существует вероятность проведения сразу двух этапов в Сочи в этом году.

Гран-при Австрии проводится с 1963 года, при этом неоднократно этап пропадал из календаря сезона - с 1965 по 1969, с 1988 по 1996 и с 2004 по 2013 год. Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), Боттас (2017) и дважды Ферстаппен (2018, 2019). Рекордсменом здесь является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).