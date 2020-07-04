Тренер Хабиба Нурмагомедова считает, что боец добился больших успехов благодаря отцу

Отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни. Позднее его тело было доставлено в Дагестан, где прошли похороны.

"Хабиб стал таким бойцом именно из-за воспитания отца, - сказал Мендес. - То, что он стал сильным телом и духом, за это надо сказать спасибо отцу. Мне очень повезло, что мне достался уже сформированный как личность боец. Многие дагестанские бойцы - это школа Абдулманапа, она была, есть и будет".

"Мир потерял легендарного человека", - добавил собеседник агентства.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Он получил звания мастера спорта СССР по вольной борьбе и заслуженного тренера России. Нурмагомедов занимал пост старшего тренера сборной Дагестанп по боевому самбо и воспитал 18 чемпионов мира по этому виду спорта, благодаря чему вошел в Книгу рекордов России.