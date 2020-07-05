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Футбол в России

ФК "Оренбург" ждет решения Роспотребнадзора по матчу с "Рубином"

Встреча запланирована на 18:30 мск
Футболисты "Оренбурга" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты "Оренбурга"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Оренбург" ожидает решения Роспотребнадзора по вопросу проведения матча 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани против "Рубина". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В пятницу "Оренбург" сообщил, что попросил "Рубин" перенести матч на резервный день. Из-за заражения коронавирусом в команде клуб не смог провести предыдущие матчи с "Краснодаром" и "Уралом", после чего "Оренбургу" были засчитаны технические поражения.

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"Мы ждем решения Роспотребнадзора. Команда находится в гостинице, самолет готов. У нас есть время до 14:00 мск, на которое должен быть вылет", - сообщили в пресс-службе.

Матч "Рубин" - "Оренбург" запланирован на воскресенье (18:30 мск).

29 июня бюро исполкома Российского футбольного союза одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры. Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Оренбург" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 25 матчах.

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