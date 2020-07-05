ФК "Оренбург" ждет решения Роспотребнадзора по матчу с "Рубином"

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Оренбург" ожидает решения Роспотребнадзора по вопросу проведения матча 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани против "Рубина". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В пятницу "Оренбург" сообщил, что попросил "Рубин" перенести матч на резервный день. Из-за заражения коронавирусом в команде клуб не смог провести предыдущие матчи с "Краснодаром" и "Уралом", после чего "Оренбургу" были засчитаны технические поражения.