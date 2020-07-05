Сердар Азмун заявил, что после победы в сезоне РПЛ хочет выиграть Кубок России

В воскресенье "Зенит" обыграл "Краснодар" в гостевом матче 26-го тура со счетом 4:2 и досрочно обеспечил себе победу в турнире.

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун заявил, что после победы в сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он хочет завоевать Кубок России. Такое мнение Азмун высказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Конечно, я очень рад, это непередаваемо второй раз подряд стать чемпионом. Мы сердцем чувствуем наших болельщиков, всех еще раз поздравляю с чемпионством: игроков, руководство, болельщиков. Моя цель была чемпионство, следующая цель - выиграть кубок. В раздевалке все радуются, все отлично", - сказал Азмун.

В первом полуфинале Олимп - Кубка России сыграют екатеринбургский "Урал" и "Химки", во втором матче встретятся петербургский "Зенит" и московский "Спартак. Матчи пройдут 19 июля. Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге на домашнем стадионе "Урала" "Екатеринбург-Арене".

"Эмоции нельзя передать словами. И цель, к которой стремился всю жизнь, воплотилась. Будем стремиться добыть еще один титул. Очень тяжелый путь был, еще до конца не осознал происходящее", - отметил полузащитник Алексей Сутормин.

Голкипер команды Андрей Лунев отметил, что после чемпионства присутствует опустошение: "Испытываю аналогичные с прошлым золотым матчем эмоции. Сегодня было тяжелее из-за жары. Сейчас присутствует опустошение. В ситуации с пенальти повезло".