Гендиректор "Зенита": победа в РПЛ отражает работу, которую клуб проделал с начала сезона

"Победа в чемпионате отражает нашу работу с первого матча сезона. Мы только два раза проиграли и забили больше всех, у нас внушительная разница забитых и пропущенных мячей, - сказал Медведев. - Команда работала, и игроки, регулярно выходившие на поле, и те, кто выходил в рамках ротации, были настоящим коллективом. Думаю, мы сохраним такой дух, и это откроет нам дорогу к новым победам".

"Хочу, прежде всего, поздравить наших болельщиков с седьмым чемпионством и вторым подряд. Наши болельщики - это наш 12-й игрок, который всегда нас поддерживает, даже когда на стадионы допускают мало зрителей", - добавил он.

"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед. Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.

"Пятерка с плюсом будет за Кубок России"

По словам Медведева, "Зенит" преодолел трудности, которые возникали по ходу "золотого" матча в Краснодаре. "Хозяева создали нам очень много проблем, но ребята выдержали давление, скорость, которую продемонстрировал "Краснодар". Ну и, конечно, Андрей Лунев блестяще спас нас, отразив удар с пенальти и повторный удар, который был очень опасным. Во втором тайме команда гораздо лучше контролировала игру, могла еще забить", - отметил он.

"Маятник игры качался в разные стороны: нам удалось забить быстрый гол, при всем том, что это была ошибка обороны "Краснодара", потом пришлось сдерживать соперника. У нас тоже были моменты в первом тайме: блестящий удар Малкома, после которого мяч пролетел рядом с "девяткой". Когда счет стал 2:2, сердце, конечно, стало биться еще сильнее. Но все-таки была уверенность, что мы играем лучше и должны были воплотить свое преимущество в голы, что и произошло", - добавил он.

19 июля "Зенит" в полуфинале Олимп - Кубка России сыграет со "Спартаком" дома. Пятерку мы заслужили, а пятерку с плюсом получим, если выиграем Кубок России", - отметил он.