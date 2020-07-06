Клуб КХЛ "Ак Барс" активировал опцию продления контракта с главным тренером Квартальновым

В июне 2019 года Квартальнов подписал контракт с "Ак Барсом" на один сезон с возможностью продления еще на год.

"Ак Барс" под руководством Дмитрия Квартальнова показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной части, и в реализации стратегии клуба по привлечению собственных воспитанников в состав, - сказал Маганов. - Хорошую игру по ходу чемпионатов показывали и клубы системы - "Барс" и "Ирбис", это тоже связано с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон".

В прошлом сезоне, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, "Ак Барс" под руководством Квартальнова занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграл "Нефтехимик" в серии со счетом 4-0.