Миллер: порядок и дисциплина стали главными факторами в завоевании "Зенитом" чемпионства

В воскресенье "Зенит" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и досрочно выиграл чемпионат, этот титул стал для клуба шестым в российских первенствах. "Зенит" оформил самое раннее досрочное чемпионство в истории РПЛ, до этого "Рубин" (2008), "Спартак" (2017) и "Зенит" (2019) становились чемпионами по итогам 27-го тура. "Зенит" обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер отметил, что порядок и дисциплина в команде стали главными факторами, повлиявшими на завоевание футбольным клубом "Зенит" досрочного чемпионства в сезоне-2019/20. Комментарий Миллера приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

"С чемпионством - очень убедительным и рекордно досрочным! Главный фактор успеха в этом году - порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей", - отметил Миллер.

"Зенит" после 26 матчей набрал 62 очка в РПЛ, после возобновления первенства команда провела четыре матча, во всех победив. "Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед (лидирует по этому показателю московский "Спартак" - 10). Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.

Петербургский клуб выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира.