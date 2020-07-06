Беглов пожелал ставшему чемпионом России "Зениту" успеха в Лиге чемпионов

В воскресенье "Зенит" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл "Краснодар" со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, защитив завоеванный год назад титул. Для "Зенита" этот чемпионский титул стал седьмым в истории с учетом победы в 1984 году в чемпионате СССР. Петербургский клуб обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил футбольный клуб "Зенит" с досрочной победой в чемпионате России и пожелал спортсменам успеха в Лиге чемпионов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"Наш "Зенит" в седьмой раз стал лучшей командой страны. Футболисты красиво и убедительно провели этот сезон и досрочно, за четыре тура до конца чемпионата, завоевали высшие награды. Не сомневаюсь, что любимая команда петербуржцев достойно представит нашу страну в Лиге чемпионов и подарит нам яркую зрелищную игру в этом клубном европейском футбольном состязании", - передала пресс-служба слова Беглова.

Губернатор пообещал, что город будет уделять особое внимание развитию детско-юношеского футбола, и выразил надежду, что успех "Зенита" привлечет на городские стадионы и спортивные площадки десятки тысяч мальчишек.

С победой в чемпионате России "Зенит" и его поклонников поздравил также председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров. "Футбольный "Зенит" давно уже стал одним из символов города на Неве и настоящей визитной карточкой спортивного Петербурга. Не раз ленинградские и петербургские футболисты завоевывали титул чемпионов России, привозили трофеи с престижных международных соревнований. Победы "Зенита" радуют сердца петербуржцев, вселяют гордость за родной город, привлекают к занятиям спортом новые поколения молодежи", - привели слова его обращения в пресс-службе городского парламента.