Квят поддерживает борьбу с расизмом, но вставать на колено против его принципов

ТАСС, 8 июля. Преклонение колена в рамках акции против расизма противоречит менталитету российского пилота "Формулы-1" Даниила Квята, но при этом гонщик поддерживает борьбу с расизмом. Об этом в эфире Первого канала заявил Квят.
Перед стартом заезда первого этапа "Формулы-1" в Австрии 5 июля прошла акция протеста против расизма, в рамках которой пилоты встали на одно колено. При этом шестеро гонщиков, в том числе Квят, отказались участвовать в акции.
"Когда предложили встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего русского менталитета, когда встают на колено перед родиной, флагом, богом. Все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью End Racism (конец расизму), - сказал Квят.
Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказались Квят, выступающий за "Альфа Таури" и не сумевший финишировать из-за прокола колеса на предпоследнем круге, испанский пилот "Макларена" Карлос Сайнс - младший, пилоты "Альфа Ромео" финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен и пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер.
Акция пилотов прошла в рамках движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Движение Black Lives Matter оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд после этого умер в больнице.