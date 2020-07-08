Квят поддерживает борьбу с расизмом, но вставать на колено против его принципов

ТАСС, 8 июля. Преклонение колена в рамках акции против расизма противоречит менталитету российского пилота "Формулы-1" Даниила Квята, но при этом гонщик поддерживает борьбу с расизмом. Об этом в эфире Первого канала заявил Квят.

Перед стартом заезда первого этапа "Формулы-1" в Австрии 5 июля прошла акция протеста против расизма, в рамках которой пилоты встали на одно колено. При этом шестеро гонщиков, в том числе Квят, отказались участвовать в акции.

"Когда предложили встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего русского менталитета, когда встают на колено перед родиной, флагом, богом. Все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью End Racism (конец расизму), - сказал Квят.