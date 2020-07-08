Праздник не испорчен. "Зенит" получил трофей за победу в РПЛ после выигрыша у "Сочи"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Очередной игровой день Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал без сюрпризов. Победы в двух первых матчах среды в рамках 27-го тура одержали фавориты - московский ЦСКА на выезде победил "Оренбург" (4:0), санкт-петербургский "Зенит" дома выиграл у "Сочи" (2:1) и отпраздновал досрочное чемпионство, добытое в прошлом туре. Возобновление сезона после паузы из-за коронавируса получилось для армейцев неоднозначным. Разгромное поражение от "Зенита" со счетом 0:4, отъезд в Белоруссию главного тренера Виктора Гончаренко (вскоре специалист вернулся к своим обязанностям), нулевая ничья с московским "Динамо" - казалось, ЦСКА на пороге кризиса. Но это только казалось. Затем последовали победа в дерби над московским "Спартаком" (2:0) и разгром грозненского "Ахмата" (4:0), после чего стало понятно, что свое место в еврокубках по итогам сезона в РПЛ армейцы не упустят.

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В задаче по достижению путевки в Лигу чемпионов ЦСКА крайне необходимы были три очка в игре с "Оренбургом". Соперником, учитывая все вводные, более чем проходимым, причем виноват в этих характеристиках совсем не "Оренбург". Если у ЦСКА в очном матче из-за травм не смогли сыграть лишь полузащитники Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев, а также нападающий Илья Шкурин, то у оренбуржцев на замене вообще сидели лишь пять человек. Все дело в том, что еще в конце июня в команде был обнаружен коронавирус - шесть футболистов оказались заражены, у одного выявлено двустороннее воспаление легких. Так что, хоть по регламенту на остаток сезона клубам и разрешено делать пять замен, главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов по факту такой возможности был лишен. Потому что одним из пяти запасных команды был голкипер Александр Руденко, выход которого на поле был бы возможен лишь в случае форс-мажора, которого, к счастью, не случилось. А увеличенное количество замен наверняка было бы очень на руку оренбуржцам, ведь матч проходил в 30-градусную жару. И в таких условиях против армейцев, которые к тому же своими пятью заменами воспользовались, шансов у хозяев было немного. "Секрет в характере" Ход игры подтвердил предыдущий тезис. Уже к середине первого тайма "Оренбург" прижался к своим воротам, а несовершенство защитной линии хозяев позволило москвичам создать приличное количество опасных моментов и уйти на перерыв со счетом 1:0 - постарался Федор Чалов, "пробивший" голкипера с близкой дистанции. Во втором тайме преимущество ЦСКА стало угрожающим. На 59-й минуте Никола Влашич удвоил счет, на 78-й Георгий Щенников довел его до крупного, а буквально за несколько секунд до финального свистка Иван Обляков забил четвертый гол. На самом деле для "Оренбурга" все могло кончиться еще хуже - на 75-й минуте в штрафной хозяев мяч после удара игрока армейцев попал в локоть Михаилу Сивакову, но арбитр встречи Алексей Сухой после консультации с системой видеоассистента рефери (VAR) не стал назначать пенальти.

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Бывший игрок ЦСКА и сборной России по футболу Максим Боков в разговоре с ТАСС отметил характер подопечных Гончаренко. "Секрет этих побед прост как божий день, это характер, ЦСКА всегда отличался характером, неуступчивостью и самовозрождением, что бы ни говорили скептики, - сказал собеседник агентства. - ЦСКА был, есть и будет флагманом, что бы ни говорили, и в какие ситуации клуб бы ни попадал, он все равно возрождается из пепла как птица Феникс. Можно сказать, что работа над ошибками проведена, игроки выяснили, где надо добавить, и вспомнили, кто они". Гончаренко на пресс-конференции отметил, что его команда, несмотря на крупную разницу в счете, чувствовала давление соперника. "Может показаться, что игра далась нам легко, мы выиграли 4:0, тем не менее было напряжение у наших ворот, опасные подходы, было жарко, - сказал специалист. - Лишь после второго забитого мяча стали играть более раскрепощено. "Оренбург" перестал верить в свои силы, но в целом хороший матч провели, хотя, конечно, сказалось, что "Оренбург" очень сильно обескровлен". Для москвичей эта победа означает лишь одно - борьба за Лигу чемпионов продолжается. От второго места в таблице, дающего право выступить в групповом этапе турнира и ныне занимаемого московским "Локомотивом", команду Гончаренко теперь отделяет лишь три очка (46 у ЦСКА против 49 - у "Локомотива", который в среду играет со "Спартаком"). "Оренбург" же в последний раз набирал очки еще в марте, с результатом 23 очка команда занимает последнее (16-е) место. Заболотный забил, "Зенит" победил В параллельном матче "Зенит" был очень близок к тому, чтобы уже в первом тайме сильно подпортить себе впечатления от чествования по случаю досрочного чемпионства. Дерзкий "Сочи", во многом собранный из бывших (и нынешних, находящихся в аренде) игроков санкт-петербуржцев, задавил хозяев и повел в счете уже на пятой минуте - Антон Заболотный, для которого этот гол стал пятым в сезоне, переиграл Михаила Кержакова после передачи Александра Кокорина. На правах аренды за "Сочи" выступают игроки "Зенита" Кокорин и Андрей Мостовой, который не смог принять участие в матче из-за обязательств в контракте.

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После такого щелчка по носу команда Сергея Семака начала действовать более собранно и к середине тайма восстановила статус-кво усилиями Малкома и ассистировавшего ему Артема Дзюбы. Для последнего этот голевой пас стал 12-м в сезоне, всего по системе "гол+пас" он набрал 28 очков и лидирует в лиге по обоим показателям. Оставшееся время матча "Зенит" уже не отпускал соперника, однако выйти вперед петербуржцам удалось лишь под конец - на 76-й минуте Сердар Азмун сделал счет 2:1 и принес своей команде победу. После окончания игры состоялась церемония чествования "Зенита" с вручением медалей и нового чемпионского трофея РПЛ. Кстати, петербуржцы стали первым обладателями приза с обновленным дизайном. "Поздравляю "Зенит", всех жителей города Санкт-Петербург, всю многомиллионную армию болельщиков с уверенной победой в чемпионате России, одержанной второй год подряд, - сказал в ходе церемонии президент РФС Александр Дюков. - Несмотря на очень непростую ситуацию, "Зенит" выступал и поддерживал возобновление чемпионата, что было очень важно для российского футбола и для болельщиков. В итоге мы имеем чемпиона, который стал им на футбольном поле по спортивному принципу". "Зенит" не имел права проиграть" Семак на пресс-конференции отметил, что его подопечные не могли проиграть в такой день. "Любой футболист хочет доказать предыдущему клубу, насколько он хорош сейчас, - сказал Семак. - Все игроки действовали с запредельной мотивацией, получилась упорная игра. К сожалению, мы начали не совсем так, как хотели, пропустили мяч, и нам пришлось прилагать больше усилий, чтобы добиться сложной волевой победы, для нас она нужная и важная, мы не могли испортить праздник". Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец отметил, что игра была боевая, несмотря на то, что она не имела турнирного значения для хозяев. "Фарса не было, мы увидели игру. Была возможность проверить игроков, провести ротацию состава. Результат приемлемый и достаточный для победы. Игровой тонус "Зенит" поддержал", - отметил он. "Зенит" не знает поражений в 16 матчах чемпионата кряду. За это время петербуржцы лишь трижды сыграли вничью и одержали 13 побед, а проигрывали в последний раз еще в сентябре прошлого года "Локомотиву" (0:1). "Сочи" с 30 очками в активе занимает 11-е место и продолжает борьбу за сохранение места в РПЛ на следующий сезон.