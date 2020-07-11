Матыцин: Минспорт окажет СБР содействие в вопросе восстановления прав в IBU

На внеочередной конференции СБР будет выбран новый президент организации. Единственным кандидатом на этот пост является Виктор Майгуров. Владимир Драчев, возглавлявший организацию с 2018 года, за день до выборов объявил о добровольном сложении полномочий.

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ окажет Союзу биатлонистов России (СБР) содействие в восстановлении прав организации в Международном союзе биатлонистов (IBU). Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на конференции СБР в подмосковных Химках.

"Очень хотелось бы, чтобы российский биатлон стал полноправным членом Международного союза биатлонистов. В этом отношении министерство и Олимпийский комитет России готовы вам содействовать, но все в ваших руках. Желаю новому руководству проявить профессионализм, мудрость, консолидировать все здоровые силы. Со стороны министерства спорта мы будем оказывать всю необходимую поддержку, как финансовую, так и организационную", - сказал Матыцин.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU. Позднее была создана рабочая группа по вопросу восстановления прав Союза биатлонистов России, в которую входят представители СБР, IBU, Олимпийского комитета России и РУСАДА. Группа призвана отслеживать выполнение национальной федерацией 12 условий восстановления полноправного членства в IBU.

Очередной конгресс IBU, на котором могут быть полностью восстановлены права СБР, пройдет в Праге в ноябре 2020 года.