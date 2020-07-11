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Зимние олимпийские виды спорта

Алябьев: новому главе СБР Майгурову предстоит разбор последствий решений Драчева

Член совета СБР заявил, что Майгурову будет сложно

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Виктору Майгурову, избранному в субботу на пост президента Союза биатлонистов России (СБР), предстоит непростая работа, в том числе исправление последствий решений бывшего президента организации Владимира Драчева. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион, член совета СБР Анатолий Алябьев.

В субботу Майгуров был единогласно избран президентом СБР, за день до выборов этот пост добровольно покинул Драчев. Майгуров был единственным кандидатом на должность главы организации.

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"Майгурову будет не просто сложно - кто-то за него, кто-то против, но всем мил не будешь. Сейчас ему предстоит разбираться с тем, что сделал Драчев и правление СБР, и понятно, что еще будет чехарда и с тренерами. Причем решение этого вопроса может затянуться, но спортсмены в этой ситуации пострадать не должны - самое главное, чтобы они и их тренеры могли комфортно работать", - считает Алябьев.

Член совета СБР заявил, что в какой-то степени ему даже жаль Драчева. "Такое ощущение, что он просто недопонимает ситуацию, и, если бы он выходил на связь, отвечал на звонки, все могло быть иначе, тем более, что и я, и Александр Тихонов его поддерживали. Его слабость и расхождение слов с делом привели к этой ситуации, - отметил Алябьев. - Драчев действительно много ездил в регионы, многое обещал, но дозвониться до него после этого было невозможно".

"А потом ситуация стала закручиваться все больше и больше, особенно в декабре, когда у Драчева возник конфликт с исполнительным директором СБР [Сергеем] Голиковым. Но ведь Голиков действительно работал - да, он поувольнял людей, но увольнял он тех, кто вообще ничего не делал, занимая свои должности, - подчеркнул Алябьев. - Я в последнее время старался вообще воздерживаться от комментариев, наблюдая как все это развивается - такого резонанса ни в советском, ни в российском биатлоне не было, и такого не должно было быть. Эта ситуация была для нас позорна, хотя президенты разные бывают, это понятно".

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РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спортаМайгуров, Виктор Викторович
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