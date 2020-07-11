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Зимние олимпийские виды спорта

Татьяна Тарасова считает Юдзуру Ханю самой яркой звездой мирового фигурного катания

По словам заслуженного тренера РФ, японский спортсмен изменил мир мужского одиночного катания
Татьяна Тарасова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю является самой яркой звездой фигурного катания, и этим обуславливается его победа в премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в категории "Самый ценный фигурист". Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

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Церемония объявления лауреатов первой в истории премии ISU Skating Awards состоялась в субботу в формате видеоконференции. Соперниками Ханю были американский фигурист Натан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон.

"Я поклонница Ханю, так же, как и Чена, - сказала Тарасова. - И у Натана в этом году был прорыв. Но Ханю своим катанием, пониманием, глубиной изменил мир мужского одиночного катания, и это самая большая звезда на небосклоне этого вида спорта за последние много лет".

Лучшим хореографом года была признана канадка Ше-Линн Бурн.

"Я была уверена, что Ше-Линн Бурн выиграет, потому что ее постановки уникальны и феноменальны, у нее уже есть свое лицо, она делает непохожие ни на кого программы, - отметила Тарасова. - Она слышит музыку, хорошо ее интерпретирует, у нее много нового в каждой программе, не повторяется. Очень интересная у нее хореография, и я горжусь, что она была в моей группе с Колей Морозовым, когда каталась с Виктором Краатцем, потому что она всегда имела ту творческую составляющую, без которой такие большие чемпионы не могут состояться".

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Тарасова, Татьяна АнатольевнаЗимние олимпийские виды спорта
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