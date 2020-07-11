Татьяна Тарасова считает Юдзуру Ханю самой яркой звездой мирового фигурного катания

Церемония объявления лауреатов первой в истории премии ISU Skating Awards состоялась в субботу в формате видеоконференции. Соперниками Ханю были американский фигурист Натан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон.

"Я поклонница Ханю, так же, как и Чена, - сказала Тарасова. - И у Натана в этом году был прорыв. Но Ханю своим катанием, пониманием, глубиной изменил мир мужского одиночного катания, и это самая большая звезда на небосклоне этого вида спорта за последние много лет".

Лучшим хореографом года была признана канадка Ше-Линн Бурн.

"Я была уверена, что Ше-Линн Бурн выиграет, потому что ее постановки уникальны и феноменальны, у нее уже есть свое лицо, она делает непохожие ни на кого программы, - отметила Тарасова. - Она слышит музыку, хорошо ее интерпретирует, у нее много нового в каждой программе, не повторяется. Очень интересная у нее хореография, и я горжусь, что она была в моей группе с Колей Морозовым, когда каталась с Виктором Краатцем, потому что она всегда имела ту творческую составляющую, без которой такие большие чемпионы не могут состояться".