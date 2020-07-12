Дубль Роналду с пенальти помог "Ювентусу" сыграть вничью в матче с "Аталантой"

ТАСС, 12 июля. "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе "Ювентуса" два мяча с пенальти забил Криштиану Роналду (55-я и 90-я минуты), у "Аталанты" отличились Дуван Сапата (16) и Руслан Малиновский (81). Форвард гостей Алехандро Гомес провел 300-й матч в чемпионатах Италии. В составе "Аталанты" в этом сезоне три футболиста забили 15 и более мячей, такое достижение в Италии в последний раз покорялось футболистам "Ювентуса" в сезоне-1951/52. Также клуб из Бергамо забивал голы в каждом из последних 20 матчей, что является лучшим результатом клуба с 1956 года.
"Аталанта" прервала серию из девяти побед подряд в чемпионате. Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 67 очков и отставая от лидирующего "Ювентуса" на девять очков. В следующем туре "Аталанта" 14 июля примет "Брешию", подопечные Маурицио Сарри днем позднее на выезде сыграют с "Сассуоло".
В другом матче игрового дня "Сассуоло" на выезде обыграл "Лацио" со счетом 2:1, а "Рома" в гостях разгромила "Брешию" (3:0).
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|32
|24
|4
|4
|67-32
|76
|2
|Лацио
|32
|21
|5
|6
|68-35
|68
|3
|Аталанта
|32
|20
|7
|5
|87-41
|67
|4
|Интер
|31
|19
|8
|4
|65-33
|65
|5
|Рома
|32
|16
|6
|10
|59-43
|54
|6
|Наполи
|31
|15
|6
|10
|50-41
|51
|7
|Милан
|31
|14
|7
|10
|43-39
|49
|8
|Сассуоло
|32
|13
|7
|12
|59-54
|46
|9
|Верона
|31
|11
|10
|10
|39-38
|43
|10
|Болонья
|31
|11
|8
|12
|44-49
|41
|11
|Кальяри
|31
|10
|10
|11
|48-46
|40
|12
|Парма
|31
|11
|6
|14
|42-42
|39
|13
|Фиорентина
|31
|8
|11
|12
|37-43
|35
|14
|Удинезе
|31
|9
|8
|14
|30-43
|35
|15
|Торино
|31
|10
|4
|17
|37-57
|34
|16
|Сампдория
|31
|9
|5
|17
|36-53
|32
|17
|Лечче
|31
|7
|7
|17
|40-71
|28
|18
|Дженоа
|31
|6
|9
|16
|38-60
|27
|19
|Брешия
|32
|5
|6
|21
|28-64
|21
|20
|СПАЛ
|31
|5
|4
|22
|23-56
|19