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Футбол в Италии

Дубль Роналду с пенальти помог "Ювентусу" сыграть вничью в матче с "Аталантой"

Встреча завершилась со счетом 2:2
Данило и Криштиану Роналду EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Данило и Криштиану Роналду
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 12 июля. "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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В составе "Ювентуса" два мяча с пенальти забил Криштиану Роналду (55-я и 90-я минуты), у "Аталанты" отличились Дуван Сапата (16) и Руслан Малиновский (81). Форвард гостей Алехандро Гомес провел 300-й матч в чемпионатах Италии. В составе "Аталанты" в этом сезоне три футболиста забили 15 и более мячей, такое достижение в Италии в последний раз покорялось футболистам "Ювентуса" в сезоне-1951/52. Также клуб из Бергамо забивал голы в каждом из последних 20 матчей, что является лучшим результатом клуба с 1956 года.

"Аталанта" прервала серию из девяти побед подряд в чемпионате. Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 67 очков и отставая от лидирующего "Ювентуса" на девять очков. В следующем туре "Аталанта" 14 июля примет "Брешию", подопечные Маурицио Сарри днем позднее на выезде сыграют с "Сассуоло".

В другом матче игрового дня "Сассуоло" на выезде обыграл "Лацио" со счетом 2:1, а "Рома" в гостях разгромила "Брешию" (3:0).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус32244467-3276
2Лацио32215668-3568
3Аталанта32207587-4167
4Интер31198465-3365
5Рома321661059-4354
6Наполи311561050-4151
7Милан311471043-3949
8Сассуоло321371259-5446
9Верона3111101039-3843
10Болонья311181244-4941
11Кальяри3110101148-4640
12Парма311161442-4239
13Фиорентина318111237-4335
14Удинезе31981430-4335
15Торино311041737-5734
16Сампдория31951736-5332
17Лечче31771740-7128
18Дженоа31691638-6027
19Брешия32562128-6421
20СПАЛ31542223-5619

 

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