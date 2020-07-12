Тактаров: российский боец Ян стал легендой после завоевания титула чемпиона UFC

Ранее Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"У нас теперь новый герой - мальчишка-сибиряк, у которого корни из нескольких национальностей, - сказал Тактаров. - Такой мультикультурный парень. Это человек, который пробивался через тернии к звездам, сейчас он легенда, он получает заслуженные лавры. Я думал, что нокаут будет раньше, но все логично".