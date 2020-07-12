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Президент UFC раскритиковал рефери боя Ян - Альдо

Дэйна Уайт считает, что поединок должны были остановить намного раньше пятого раунда
Президент UFC Дэйна Уайт AP Photo/Gregory Payan, File
Описание
Президент UFC Дэйна Уайт
© AP Photo/Gregory Payan, File

ТАСС, 12 июля. Рефери поздно остановил поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Петром Яном и Жозе Альдо. Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Ранее Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Петр Ян выглядел отлично, Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, то это отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше", - сказал Уайт.

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