Президент UFC раскритиковал рефери боя Ян - Альдо

ТАСС, 12 июля. Рефери поздно остановил поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Петром Яном и Жозе Альдо. Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Ранее Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Петр Ян выглядел отлично, Альдо тоже был хорош, хотя многие критиковали его и говорили, что он не заслуживает боя за титул. Что касается рефери, то это отвратительная работа. Бой должны были остановить намного раньше", - сказал Уайт.