После дождичка в субботу. Льюис Хэмилтон одержал первую победу в сезоне "Формулы-1"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который прошел там же, где и первый, - на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге. Чтобы названия этапа не повторялись, второй австрийский этап был переименован в Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром).

В одну минуту с началом первой свободной практики в пятницу пришла радостная весть для российских болельщиков: руководство "Формулы-1" подтвердило проведение Гран-при России в запланированные сроки (25-27 сентября). А перед этим этап "королевских гонок" впервые в истории пройдет на итальянской трассе "Муджелло" (11-13 сентября). Таким образом, на данный момент подтверждено проведение 10 этапов сезона. Ранее руководство "Формулы-1" заявляло, что планирует организовать 15-18 гонок в текущем сезоне. И если в Муджелло этап, как и первые восемь, пройдет без зрителей, то в Сочи двери на автодром для них будут открыты. "Россия готова к приему команд и зрителей российского этапа "Формулы-1". Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований", - сказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета Гран-при России Дмитрий Чернышенко. "Всех гостей "Сочи-Автодрома" ждут насыщенные дни в курортной столице России, мы тщательно готовимся к безопасному приему зрителей", - добавил промоутер этапа Алексей Титов. Пятничные практики Гран-при Штирии прошли без неожиданностей, за исключением вылета австралийца Даниэля Риккьярдо из "Рено". После этого ему даже пришлось пройти медицинское обследование, которое не выявило никаких повреждений, и пилоту было разрешено продолжить выступление на этапе. Итоговые протоколы пятничных заездов возглавили мексиканец Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт" и нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Результаты второй практики могли иметь ключевое значение, поскольку прогноз погоды на субботу ставил под сомнение проведение третьей практики и квалификации, и в случае их отмены стартовая решетка формировалась бы по итогам вторых свободных заездов. Синоптики не обманули, с самого утра в Шпильберге начался сильный дождь. Из-за него была досрочно завершена гонка "Формулы-3", а также отменена третья практика "Формулы-1". Можно было предположить, что та же участь постигнет и квалификацию, но дирекция гонки решила выждать и после почти 50-минутной задержки все-таки дала старт заездам. Квалификация проходила полностью в дождевых условиях. Лучше всего в такой ситуации себя проявил шестикратный чемпион мира Хэмилтон, который "привез" всем соперникам больше секунды. Второе место на стартовой решетке досталось Ферстаппену, третье - показавшему лучший результат в карьере испанцу Карлосу Сайнсу - младшему из "Макларена". Вновь не лучшим образом выступили пилоты "Феррари": немец Себастьян Феттель стал 10-м, а монегаск Шарль Леклер - 11-м, а после штрафа за блокировку россиянина Даниила Квята из "Альфа Таури" - 14-м. Уфимец же благодаря этому переместился с 14-го на 13-е место на стартовой решетке. Гонка и комментарии пилотов Сама же гонка прошла в хороших погодных условиях и получилась не такой насыщенной на события, как неделю назад здесь же. Самое интересное в ней произошло на первом и последнем кругах. На старте гонки столкнулись пилоты "Феррари": Леклер опрометчиво пытался пройти Феттеля на первом круге, в результате чего допустил контакт с партнером и сломал тому заднее антикрыло. На болиде самого Леклера в этом эпизоде было повреждено днище, в итоге оба пилота вынуждены были сойти с гонки.

"Я был очень удивлен действиями Леклера, - сказал Феттель. - Я был на внутренней траектории и не ожидал, что он попробует меня атаковать. Машина выглядела лучше, чем неделю назад, поэтому жаль, что мы лишились возможности проверить гоночный темп и наши улучшения". Леклер признал свою вину в аварии. "Я крайне разочарован собой, приношу свои извинения всем, хотя понимаю, что их недостаточно, - сказал монегаск. - Я подвел команду после того, как они целую неделю работали, чтобы сделать обновления болида ко второму этапу. Данный инцидент будет для меня уроком". После этого событий в гонке происходило не так много: тройка лидеров во главе с Хэмилтоном отъехала от остальных на достаточно большое расстояние, и борьба шла в основном в середине пелотона. Размеренный ход гонки нарушился на последнем круге, главным героем которого стал британец Ландо Норрис из "Макларена". Сперва он воспользовался борьбой между канадцем Лэнсом Строллом ("Рейсинг Пойнт") и Риккьярдо и прошел их обоих, а в последнем повороте опередил мексиканца Серхио Переса ("Рейсинг Пойнт"), который завершал гонку со сломанным передним крылом после контакта с Александером Албоном из "Ред Булл". В итоге Норрис в течение одного круга переместился с восьмого места на пятое.

Выиграл же гонку Хэмилтон, следом финишировали его партнер по команде финн Валттери Боттас и Ферстаппен. "Команда проделала фантастическую работу, у нас была отличная стратегия, - сказал после финиша шестикратный чемпион мира. - Я благодарен ей за то, что вновь поднялся на первое место, это отличный шаг вперед. Я люблю, когда гонки проходят каждую неделю, мог бы выступать так весь сезон". Квят провел стабильную гонку, не допустил серьезных ошибок и набрал первые очки в сезоне, финишировав на 10-м месте и опередив партнера по команде француза Пьера Гасли, который стал 15-м. "Несмотря на то, что пятница и суббота сложились для меня сложно, в воскресенье получилась фантастическая гонка, я выполнил свою работу и заработал одно очко, чему я рад", - сказал Квят. "На самом деле это (10-е место Квята - прим. ТАСС) очень важно для нас, - сказала ТАСС Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота в "Формуле-1" Виталия Петрова. - Есть много примеров, когда пилоты заканчивают чемпионат на достаточно высокой позиции, при этом ни разу не доехав до подиума, мы, конечно, желаем Дане еще более высоких результатов, но уже рады тому, что увидели". Победа Шварцмана Первая гонка сезона также проходила на "Ред Булл Ринг" и завершилась победой Боттаса, который после двух этапов возглавляет личный зачет чемпионата с 43 очками в активе. Следом идут Хэмилтон (37) и Норрис (26). Квят располагается на 14-й строчке с одним набранным очком. В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3". Во второй выступает пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр. В первой гонке этапа россиянин сошел с дистанции на пятом круге. Во второй он стартовал с последнего, 30-го места, а финишную черту пересек 21-м.