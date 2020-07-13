Майгуров не исключил, что Михаил Прохоров вновь будет финансово помогать биатлону

Майгуров был в команде Прохорова, когда тот возглавлял СБР. Во время управления российским биатлоном Прохоров вкладывал личные средства в развитие вида спорта.

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не исключает, что российский предприниматель Михаил Прохоров вновь будет оказывать финансовую поддержку организации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Честно говоря, мы с ним об этом не говорили, но почему бы и нет? - ответил Майгуров на вопрос о финансовой помощи СБР со стороны Прохорова. - У меня, да и у других членов правления есть мысли по вопросу привлечения средств, более конкретно на эту тему можно будет поговорить через месяц".

Майгуров отметил, что 200 млн рублей в год СБР должно хватить для реализации своих программ. "Есть бюджет выживания, который равен 60-70 миллионам. 200 миллионов - бюджет развития, который позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития биатлона в России, о которой я говорил на конференции", - рассказал он.

Майгуров был избран на пост президента СБР в субботу. Он сменил Владимира Драчева, который принял решение оставить пост после двух лет пребывания во главе организации.