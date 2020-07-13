Кубок Кремля по современному пятиборью 2020 года отменен

Пандемия коронавируса стала причиной отмены сотен международных и национальных стартов в 2020 году. Согласно составленному в конце прошлого года календарю, чемпионат России по современному пятиборью должен был пройти в Москве с 16 по 24 августа, Кубок Кремля - 6 сентября. Ранее было принято решение об отмене чемпионата Европы, который должен был пройти в венгерском Секешфехерваре в середине сентября.

"Сегодня с утра у нас состоялось заседание, на котором было принято решение не проводить Кубок Кремля в этом году, а перенести его на сентябрь следующего года. Решение о переносе было принято в первую очередь из-за непонятной транспортной ситуации. Никто не может гарантировать сейчас, что иностранные участники турнира смогут в начале сентября без проблем прилететь в Россию и вылететь из нее", - сказал Аминов.

"Все 12 стран, изъявивших желание отправить своих спортсменов на наш турнир, ранее подтвердили свои намерения. Международный союз современного пятиборья также приветствовал наши намерения провести Кубок Кремля в этом году. Но сложная транспортная ситуация, к сожалению, помешала нам это сделать", - заметил собеседник ТАСС.

По словам Аминова, чемпионат России по современному пятиборью планируется провести в сентябре.

Кубок Кремля по современному пятиборью проводится в Москве с 2011 года. В последние три года соревнования проходят в формате смешанной эстафеты. Сборная - победитель турнира определялась по итогам состязаний в плавании, фехтовании, конкуре (верховая езда) и так называемом комбайне (беге со стрельбой). Обладателями Кубка Кремля - 2019 стали французы Элоди Клувель и Валентен Бело.