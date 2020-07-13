Бутов считает, что отставка Юрченко с поста президента ВФЛА не поможет легкоатлетам

Юрченко объявил об отставке в понедельник. Он был избран президентом ВФЛА 28 февраля 2020 года.

"Мне трудно было ожидать такого исхода, я же не знал, что происходило в федерации, да и мало кто знал, к сожалению, открытости все равно не хватало. У меня вопрос один в этом случае - зачем нужно было приходить? Мы мало что знаем, но на что был расчет? Понимаю, что была серьезная ситуация, но нельзя же всерьез сваливать все на пандемию и те ограничения, которые были ею вызваны", - сказал Бутов.

"Было очевидно, что штраф (от World Athletics - прим. ТАСС) будет, что денег требовалось много, и, насколько я знаю, речь шла о том, что есть источники [финансирования]. Но оказалось, что это не так, видимо", - добавил собеседник агентства.

По мнению Бутова, отставка Юрченко не поможет российским легкоатлетам добиться права участия в международных турнирах. "К сожалению, оптимизма у меня немного, не думаю, что этот шаг как-то кому-то поможет, ничего такого предосудительного за это время сделано не было, вроде бы. Это не предыдущие руководители, где все было понятно. Здесь такого не было, по крайней мере, мы ничего такого не знаем", - заключил Бутов.

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете выступлений на международных соревнованиях в любом статусе для российских легкоатлетов. ВФЛА отказалась в срок до 1 июля 2020 года выплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен World Athletics за причастность к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко.