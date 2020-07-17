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Летние неолимпийские виды спорта

Россия и Сингапур претендуют на право проведения чемпионата мира по кибатлетике 2024 года

В соревнованиях по кибатлетике принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями, оснащенные новейшими техническими средствами реабилитации

ДЕР. ОДИНЦОВО /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Россия и Сингапур соревнуются за право принять чемпионат мира по кибатлетике 2024 года. Об этом ТАСС сообщил председатель правления союза "Кибатлетика" Андрей Давидюк.

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В 2017 году президент России Владимир Путин в ходе встречи в Петрозаводске с представителями социально-ориентированных НКО дал поручение поддержать российских спортсменов в организации их участия в чемпионате мира 2020 года, а также поддержал инициативу проведения чемпионата мира 2024 года в России. В соревнованиях по кибатлетике принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями, оснащенные новейшими техническими средствами реабилитации.

"Мы начали продвижение нашей заявки на право провести чемпионат мира в России в 2024 году, - сообщил Давидюк. - У нас есть поручение президента, соответствующей документацией мы обеспечены, также в этой работе нас поддерживает Минпромторг. Нашим конкурентом в борьбе за право провести будущий чемпионат является Сингапур".

Чемпионат мира по кибатлетике Cybathlon-2020 пройдет 13 ноября нынешнего года одновременно в разных странах. Команда России поспорит с 86 командами из 29 стран мира, выступив в пяти спортивных дисциплинах с использованием ассистивных технологий отечественного производства. Оргкомитет турнира базируется в Швейцарии.

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Летние неолимпийские виды спорта
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