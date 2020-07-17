Журова уверена, что кибатлетика будет востребована людьми и интересна спонсорам

ДЕР. ОДИНЦОВО /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что вид спорта "кибатлетика" будет интересен и востребован. Об этом Журова рассказала журналистам на открытой тренировке сборной России по кибатлетике на сборе к чемпионату мира Cybathlon-2020.

Cybathlon является аналогом Олимпийских игр для спортсменов с киберпротезами. В отличие от Паралимпиады, на которой позволяется использование только унифицированных вспомогательных технологий, Cybathlon предусматривает демонстрацию разнообразных новейших технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые помогают не только в спорте, но и в быту.

На базе в деревне Одинцово к турниру начали подготовку пять команд - участниц чемпионата мира - Neurobotics, специалиирующаяся на направлении "интерфейс", ExoAtlet, за которую выступают атлеты в экзоскелетах, Ortokosmos представляют атлеты с протезами нижних конечностей, CaterWill - спортсмены на электрифицированных колясках, Super Motorica - атлеты с бионическими протезами рук.

"Виды спорта интересны тогда, когда они применимы для жизни, и если есть эта связь - такой вид развивается, он интересен всем и спонсорам в том числе, и он всегда будет на повестке, - считает Журова. - Видя, что сегодня делали будущие участники чемпионата мира по кибатлетике, ты понимаешь - все это доступно, наша промышленность создает те же протезы, те же коляски. Наша команда будет выступать на чемпионате мира на российском оборудовании, а значит будет демонстрировать международному сообществу, что у нас есть ресурсы и возможности, есть технологии и умы".

Журова отметила, что кибатлетика расширяет человеческие возможности. "Кибатлетика - новый вид спорта, доступный людям с определенными ограниченными возможностями. На Паралимпиаде больше требуется от человека и физических возможностей, здесь эти возможности расширяются, и это здорово", - сказала олимпийская чемпионка.

Cybathlon - всемирное движение, благодаря которому люди с ограниченными возможностями здоровья могут полноценно интегрироваться в жизнь общества, выполняя ежедневные бытовые задачи. Первые международные соревнования Cybathlon прошли в 2016 году в Цюрихе, в них участвовала сборная России, но не смогла войти в первую тройку. В России идеи Cybathlon развивает НКО Союз "Кибатлетика", объединившая российских разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации.