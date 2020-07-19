Шестикратный чемпион MotoGP Маркес получил перелом плечевой кости в первой гонке сезона

ТАСС, 19 июля. Шестикратный победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) испанец Марк Маркес, выступающий за "Хонду", сломал плечевую кость в результате падения во время гонки стартового этапа сезона. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Маркес дважды вылетал с трассы во время гонки в воскресенье на трассе в Хересе. В первом случае он смог избежать падения, продолжил гонку и вернулся в борьбу за призовые места. За несколько кругов до финиша он вновь не справился с управлением и вылетел с трассы, на этот раз избежать травм не удалось.