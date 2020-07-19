Президент ФК "Урал": мы допустили ошибки при подготовке к полуфиналу Кубка России

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов допускает, что команда совершила ошибки при подготовке к полуфинальному матчу Олимп - Кубка России. Об этом он рассказал ТАСС.

"Урал" дома уступил "Химкам" в полуфинале Кубка России со счетом 1:3. После игры главный тренер хозяев Дмитрий Парфенов подал в отставку.

"Мы на своем поле не смогли обыграть команду ФНЛ, когда все делалось для этой задачи, и я не нахожу объяснений. У нас игроки еле ноги таскали, поскольку у них нет сил играть через два дня на третий, и так готовиться к финалу... Не хочу сваливать ни на кого вину, но это большая ошибка так готовиться к этой игре", - сказал Иванов.