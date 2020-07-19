Тедеско: второй гол ФК "Зенит" стал ключевым моментом в матче Кубка России со "Спартаком"

В воскресенье "Спартак" проиграл "Зениту" со счетом 1:2. На первой добавленной минуте к первому тайму "Спартак" сравнял счет, однако через две минуты пропустил второй мяч.

"Безусловно, мы расстроены поражением, но сегодня сделали все возможное. Ключевым моментом в этой игре стал второй гол, который забил "Зенит". Мы очень быстро его пропустили, это и сыграло свою роль. Мы знали, насколько опасен "Зенит", как они могут играть, и нам важно было контролировать игру: владеть мячом как можно больше, растягивать их оборону, переводя мяч с фланга на фланг".

"Честно говоря, сегодняшний матч был игрой учеников против учителей, это правда. Я постоянно говорю, что у нас молодая команда. С другой стороны, они сегодня играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, принимали участие в Лиге чемпионов. Тем не менее у нас сегодня были моменты", - добавил он.

Чемпионат России завершится 22 июля. "Сейчас хорошо, что новый сезон начнется, и он начнется с нуля. Когда мы сюда пришли, сальдо было отрицательное, психологическая обстановка была непростая из-за ряда поражений. Было бы хорошо, конечно, если пауза между чемпионатами была бы побольше, будем готовиться к новому сезону и верить в лучшее", - отметил Тедеско.