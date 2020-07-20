В ООН отметили вклад шахмат в сохранение психического здоровья людей во время пандемии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Шахматы объединяют людей и помогают сохранить психическое здоровье во время пандемии коронавируса. Об этом во время совместного онлайн-мероприятия Международной шахматной федерации (FIDE) и ООН "Шахматы для выздоровления" рассказала заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.

"Сегодня мы отмечаем день интеллектуальной игры, которая на протяжении веков развлекала, мотивировала и объединяла миллионы людей по всему миру. Празднуя сегодня этот день, мы напоминаем об особых ценностях, которые несут людям шахматы во время этой ужасной пандемии", - сказала Флеминг.

"Пандемия принесла глобальный кризис во многие сферы, в том числе в социальную и общественную. Главный ключевой момент, который мы отметили, - пандемия негативно влияет на психическое здоровье, как личное, так и коллективное. В это время игры и занятия спортом как никогда важны, они позволяют людям почувствовать энтузиазм и страсть, освежить их разум и огородить их от проблем. Насколько нам известно, люди во время пандемии естественным образом тянулись к шахматам, что сделало этот вид спорта еще популярнее благодаря возможности играть онлайн", - добавила она.