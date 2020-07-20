В ООН отметили вклад шахмат в сохранение психического здоровья людей во время пандемии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Шахматы объединяют людей и помогают сохранить психическое здоровье во время пандемии коронавируса. Об этом во время совместного онлайн-мероприятия Международной шахматной федерации (FIDE) и ООН "Шахматы для выздоровления" рассказала заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг.
20 июля отмечается Международный день шахмат.
"Сегодня мы отмечаем день интеллектуальной игры, которая на протяжении веков развлекала, мотивировала и объединяла миллионы людей по всему миру. Празднуя сегодня этот день, мы напоминаем об особых ценностях, которые несут людям шахматы во время этой ужасной пандемии", - сказала Флеминг.
"Пандемия принесла глобальный кризис во многие сферы, в том числе в социальную и общественную. Главный ключевой момент, который мы отметили, - пандемия негативно влияет на психическое здоровье, как личное, так и коллективное. В это время игры и занятия спортом как никогда важны, они позволяют людям почувствовать энтузиазм и страсть, освежить их разум и огородить их от проблем. Насколько нам известно, люди во время пандемии естественным образом тянулись к шахматам, что сделало этот вид спорта еще популярнее благодаря возможности играть онлайн", - добавила она.