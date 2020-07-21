"Спартак" выступил в поддержку главы РФС Дюкова, которого фанаты призывали к отставке

После воскресного поражения "Спартака" в полуфинальном матче Олимп - Кубка России с "Зенитом" (1:2) фанатское объединение красно-белых "Фратрия" в связи с недовольством судейством в матчах с участием своей команды выступило с призывом уйти в отставку к Дюкову и главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

ТАСС, 21 июля. Московский "Спартак" в открытом обращении к болельщикам поддержал президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, к отставке которого призывает фанатское объединение команды. Текст обращения опубликован на официальном сайте клуба.

"Хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят, - говорится в обращении. - Некоторые судейские решения против "Спартака" зачастую невозможно объяснить логически. Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию".

"Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время, - говорится в заявлении. - Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок".

"Спартак" после возобновления сезона одержал две победы в восьми играх, потерпел четыре поражения и дважды сыграл вничью. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России перед заключительным, 30-м туром и впервые с 2015 года не сыграют в еврокубках. Владелец "Спартака" Леонид Федун и главный тренер команды Доменико Тедеско нередко подвергали критике судейство в матчах с участием красно-белых.