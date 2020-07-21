Возобновление сезона ATP отложено до 22 августа в связи с отменой турнира в Вашингтоне

Турнир в Вашингтоне должен был стать первым после паузы, вызванной пандемией коронавируса, и пройти с 14 по 21 августа. Турнир отменен из-за различных сложностей, вызванных пандемией.

ТАСС, 21 июля. Возобновление сезона Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отложено до 22 августа в связи с отменой турнира в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Кубок Дэвиса и Кубок Федерации по теннису перенесены на 2021 год

"Существует слишком много нерешенных проблем, включая различные ограничения на международные поездки, а также тревожные тенденции в области охраны труда и техники безопасности, которые вынудили нас принять это решение, которое нам кажется справедливым по отношению к игрокам и нашим партнерам - теперь они могут с уверенностью заниматься своими планами на будущее, - сказал руководитель турнира Марк Эйн. - В нынешнее время здоровье и безопасность должны оставаться главными приоритетами".

Теннисный сезон 2020 года был приостановлен в марте. После отмены турнира в Вашингтоне сезон должен возобновиться соревнованиями в Нью-Йорке, которые запланированы на 22-28 августа.

Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября, Открытый чемпионат Франции - с 27 сентября по 11 октября, Уимблдон в текущем сезоне не будет проведен.