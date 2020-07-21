Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести бой в США в сентябре

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бывшие абсолютные чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Рой Джонс - младший ведут переговоры о поединке в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам.

Предполагается, что бой пройдет в США в сентябре и будет состоять из восьми раундов, весовая категория пока не определена.

В конце апреля американец Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.