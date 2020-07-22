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Футбол в России

Памятник Игорю Нетто будет установлен на "Открытие-Арене" до конца 2020 года

Ранее планировалось, что трехметровая фигура Нетто будет готова к началу сезона-2020/21

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Памятник бывшему капитану московского футбольного клуба "Спартак", чемпиону Европы 1960 года в составе сборной СССР Игорю Нетто на домашнем стадионе команды "Открытие-Арене" будет открыт до конца 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

9 января 2020 года, когда Нетто исполнилось бы 90 лет, на "Открытие-Арене" открыли именную табличку в его честь. Она появилась на трибуне C, которая носит имя прославленного полузащитника "Спартака". Спустя два месяца пресс-служба московского клуба сообщила, что памятник капитану сборной СССР на первом в истории чемпионате Европы будет открыт летом.

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"Памятник будет установлен. Никакой точной даты не озвучивалось. В этом году он будет открыт", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Спартака".

Ранее планировалось, что трехметровая фигура Нетто будет готова к началу сезона-2020/21. Автором памятника станет скульптор Филипп Рукавишников, который до этого создал памятники братьям Старостиным и Федору Черенкову, также установленные на стадионе. Он будет изображен в форме "Спартака" с трофеем победителю Кубка СССР в руках. Красно-белые стали последними, кто выиграл турнир, и получили трофей на вечное хранение.

Нетто является воспитанником школы "Спартака", на протяжении всей карьеры он выступал в составе московской команды, был ее капитаном в течение 10 лет. С 1949 по 1966 год Нетто провел 368 матчей за "Спартак", в которых отличился 36 раз. Он является пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962), трехкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

В составе сборной СССР Нетто провел 54 матча (52 - в качестве капитана), в которых отличился четыре раза. Нетто является чемпионом Олимпийских игр (1956) и Европы (1960). В 1999 году он скончался на 70-м году жизни.

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