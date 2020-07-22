{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Колосков считает, что коронавирус не повлиял на справедливость итогов сезона РПЛ

По словам почетного президента РФС, все справедливо - "Зенит" заслуженно стал чемпионом
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Последствия пандемии коронавируса не оказали серьезного влияния на справедливость итогов сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Заключительный тур РПЛ завершился в среду. Победителем турнира стал санкт-петербургский "Зенит", второе место занял московский "Локомотив", третье - "Краснодар". Сильнейший дивизион чемпионата страны по итогам сезона покинули "Оренбург" и самарские "Крылья Советов".

На эту тему
"Краснодар" занял третье место в РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

"Концовка получилась валидольная во всех смыслах этого слова для организаторов и для футболистов, которые играли в экстремальных условиях, с риском заразиться, с плотным расписанием, которое не позволяло достаточно подготовиться, - сказал Колосков. - Самое тяжелое бремя этой ситуации выпало на футболистов и тренеров. По сути, у них не было подготовительного периода, но они, тренируясь кто как, все же смогли показать футбол весьма приличного уровня".

"Но самое главное, что все справедливо - "Зенит" заслуженно стал чемпионом, "Локомотив" стал вторым, "Краснодар" - третьим и так далее, - добавил собеседник агентства. - Мне кажется, несмотря на жесткую критику в адрес судей, картина в результате сложилась объективная. Если бы не было спадов у ЦСКА, "Локомотива" и "Краснодара", если бы не заболели игроки "Ростова", результат мог бы быть другим. Но это все теории, а на самом деле, как мне кажется, результаты справедливы, и никто на них не мог как-то извне повлиять".

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Мещеряков: перед "Локомотивом" стоит задача подготовиться к сезону в кратчайшие сроки
Клуб занял второе место по итогам чемпионата России, что позволило напрямую выйти в Лигу чемпионов
Читать полностью