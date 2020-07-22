Колосков считает, что коронавирус не повлиял на справедливость итогов сезона РПЛ

"Концовка получилась валидольная во всех смыслах этого слова для организаторов и для футболистов, которые играли в экстремальных условиях, с риском заразиться, с плотным расписанием, которое не позволяло достаточно подготовиться, - сказал Колосков. - Самое тяжелое бремя этой ситуации выпало на футболистов и тренеров. По сути, у них не было подготовительного периода, но они, тренируясь кто как, все же смогли показать футбол весьма приличного уровня".

"Но самое главное, что все справедливо - "Зенит" заслуженно стал чемпионом, "Локомотив" стал вторым, "Краснодар" - третьим и так далее, - добавил собеседник агентства. - Мне кажется, несмотря на жесткую критику в адрес судей, картина в результате сложилась объективная. Если бы не было спадов у ЦСКА, "Локомотива" и "Краснодара", если бы не заболели игроки "Ростова", результат мог бы быть другим. Но это все теории, а на самом деле, как мне кажется, результаты справедливы, и никто на них не мог как-то извне повлиять".