Колосков считает, что коронавирус не повлиял на справедливость итогов сезона РПЛ

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Последствия пандемии коронавируса не оказали серьезного влияния на справедливость итогов сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Заключительный тур РПЛ завершился в среду. Победителем турнира стал санкт-петербургский "Зенит", второе место занял московский "Локомотив", третье - "Краснодар". Сильнейший дивизион чемпионата страны по итогам сезона покинули "Оренбург" и самарские "Крылья Советов".
"Концовка получилась валидольная во всех смыслах этого слова для организаторов и для футболистов, которые играли в экстремальных условиях, с риском заразиться, с плотным расписанием, которое не позволяло достаточно подготовиться, - сказал Колосков. - Самое тяжелое бремя этой ситуации выпало на футболистов и тренеров. По сути, у них не было подготовительного периода, но они, тренируясь кто как, все же смогли показать футбол весьма приличного уровня".
"Но самое главное, что все справедливо - "Зенит" заслуженно стал чемпионом, "Локомотив" стал вторым, "Краснодар" - третьим и так далее, - добавил собеседник агентства. - Мне кажется, несмотря на жесткую критику в адрес судей, картина в результате сложилась объективная. Если бы не было спадов у ЦСКА, "Локомотива" и "Краснодара", если бы не заболели игроки "Ростова", результат мог бы быть другим. Но это все теории, а на самом деле, как мне кажется, результаты справедливы, и никто на них не мог как-то извне повлиять".